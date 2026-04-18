Дасаев о дерби в Кубке: «Спартаку» не надо обольщаться из-за того, что ЦСКА не в лучшей форме»

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«ЦСКА буксует, а мы немножко на подъеме, но кубковые игры — немного другое. Все зависит от формы и психологического состояния. Хотя очень хочется, чтобы «Спартак» прошел дальше и попал в финал, но игра будет тяжелой. Не надо обольщаться из-за того, что ЦСКА не в лучшей форме», — сказал Дасаев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 (мск).