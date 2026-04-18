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Дасаев о дерби в Кубке: «Спартаку» не надо обольщаться из-за того, что ЦСКА не в лучшей форме»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший голкипер «Спартака» Ринат Дасаев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча красно-белых с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

«ЦСКА буксует, а мы немножко на подъеме, но кубковые игры — немного другое. Все зависит от формы и психологического состояния. Хотя очень хочется, чтобы «Спартак» прошел дальше и попал в финал, но игра будет тяжелой. Не надо обольщаться из-за того, что ЦСКА не в лучшей форме», — сказал Дасаев «СЭ».

Матч «Спартак» — ЦСКА пройдет 6 мая на «Лукойл Арене» и начнется в 18.00 (мск).

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Ринат Дасаев
Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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