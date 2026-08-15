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Судейство

Сегодня, 14:22

ЭСК: Чебан ошибочно не назначил пенальти в ворота «Крыльев» в матче с махачкалинским «Динамо»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила спорные эпизоды матча между махачкалинским «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:2) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

Комиссия оценила два эпизода, в которых главный арбитр матча Сергей Чебан не назначил пенальти в ворота самарцев.

В первом ЭСК единогласно постановила, что защитник «Крыльев» Иван Лепский на 55-й минутене нарушил правила в единоборстве с нападающим «Динамо» Хаземом Мастури.

Во втором эпизоде решение Чебана большинством голосов признано ошибочным — на 73-й минуте мяч в штрафной «Крыльев» попал в руку хавбека самарцев Сергея Бабкина в единоборстве за мяч с форвардом «Динамо» Сердером Сердеровым.

«Бабкин не прыгает и не пытается вступить в единоборство с атакующим игроком. Его рука поднята высоко над уровнем плеча, увеличивая площадь тела.

Физический контакт между игроками не влияет на положение руки защитника, которая с самого начала эпизода находится в неестественном положении. Судье следовало назначить пенальти», — говорится в мотивировке решения на сайте РФС.

Источник: РФС
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Кубок России
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Крылья Советов (Самара)
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