Новиков назначен на матч «Динамо» — «Краснодар»: названы судьи 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров и инспекторов, которые будут работать на матчах 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Арбитр Никита Новиков судит встречу московского «Динамо» с «Краснодаром», ВАР — Иван Абросимов, АВАР — Кирилл Левников.

Игру «Ростов» — «Локомотив» будет судить Евгений Кукуляк. Данил Набока назначен на встречу «Крылья Советов» — «Зенит», Станислав Матвеев — на матч «Рубин» — «Спартак».

18 августа (вторник)

ЦСКА — «Акрон»: судья — Михаил Плиско; помощники судьи — Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья — Евгений Буланов; ВАР — Рафаэль Шафеев; АВАР — Павел Кукуян; инспектор — Александр Колобаев.

«Родина» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов; помощники судьи — Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья — Владимир Шамара; ВАР — Роман Сафьян; АВАР — Артур Федоров; инспектор — Александр Гвардис.

«Ростов» — «Локомотив»: судья — Евгений Кукуляк; помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Виктор Кулагин.

«Ахмат» — «Факел»: судья — Сергей Цыганок; помощники судьи — Денис Петров, Максим Белокур; резервный судья — Ефим Рубцов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Алексей Сухой; инспектор — Александр Гончар.

19 августа (среда)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Данил Набока; помощники судьи — Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Карасев; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Алексей Резников.

«Рубин» — «Спартак»: судья — Станислав Матвеев; помощники судьи — Дмитрий Семенов, Альмир Хатмуллин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Артем Чистяков; АВАР — Антон Фролов; инспектор — Вячеслав Харламов.

«Динамо» Москва — «Краснодар»: судья — Никита Новиков; помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Иван Абросимов; АВАР — Кирилл Левников; инспектор — Владимир Казьменко.

20 августа (четверг)

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: судья — Данил Каширин; помощники судьи — Андрей Филипкин, Арсений Новиков; резервный судья — Юрий Матвеев; ВАР — Сергей Чебан; АВАР — Василий Казарцев; инспектор — Сергей Зуев.