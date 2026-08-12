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Броук Бойз — Динамо Киров: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 12 августа 2026

12 августа, 15:00

«Броук Бойз» — «Динамо» Киров: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Броук Бойз» и кировское «Динамо» встретятся во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 августа. Начало игры на стадионе «ВятСШОР» в Кирове — в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. ()
Фанком Броук Бойз
0:2
Динамо Кир

Следить за ключевыми событиями игры «Броук Бойз» — «Динамо» Киров можно также в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Начало эфира — в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

«Фанком Броук Бойз» вышел во второй раунд после победы над «БоМиКом» (2:1). Кировское «Динамо» начинает выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России со второго раунда Пути регионов.

В прошлом сезоне «Броук Бойз» до объединения с «Фанкомом» дошел до четвертого раунда Пути регионов Кубка России, где уступил саратовскому «Соколу» (0:2). Кировское «Динамо» завершило выступление во втором раунде, проиграв «Фанкому» в серии пенальти — основное время закончилось вничью (1:1), пенальти — 12:13.

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Кубок России
ФК Broke Boys
ФК Динамо (Киров)
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