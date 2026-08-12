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Шумбрат — 2Drots: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 12 августа 2026

12 августа, 15:10

«Шумбрат» — 2Drots: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
ФК 2DROTS.
Фото Официальный сайт РФС.

«Шумбрат» и 2DROTS встретятся во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 августа. Начало игры на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске — в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. Старт (Саранск)
Шумбрат
1:1
2DROTS

Следить за ключевыми событиями игры «Шумбрат» — 2DROTS можно также в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ», сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Начало эфира — в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

«Шумбрат» начинает выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России со второго раунда Пути регионов. 2DROTS в первом раунде обыграл «Орел» (2:0).

В прошлом сезоне «Шумбрат» завершил выступление в первом раунде Пути регионов, уступив «Кристаллу-МЭЗТ» (1:3). 2DROTS дошел до второго раунда, где проиграл «Космосу» (0:1).

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Кубок России
ФК 2Drots
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