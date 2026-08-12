«Шумбрат» — 2Drots: во сколько начало матча Кубка России

«Шумбрат» и 2DROTS встретятся во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России в среду, 12 августа. Начало игры на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске — в 17.00 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 17:00. Старт (Саранск)

Следить за ключевыми событиями игры «Шумбрат» — 2DROTS можно также в матч-центре сайта «СЭ».

Трансляцию игры в прямом эфире покажут телеканал «Матч ТВ», сайты matchtv.ru и sportbox.ru. Начало эфира — в 16.55 мск, за 5 минут до игры.

«Шумбрат» начинает выступление в нынешнем розыгрыше Кубка России со второго раунда Пути регионов. 2DROTS в первом раунде обыграл «Орел» (2:0).

В прошлом сезоне «Шумбрат» завершил выступление в первом раунде Пути регионов, уступив «Кристаллу-МЭЗТ» (1:3). 2DROTS дошел до второго раунда, где проиграл «Космосу» (0:1).