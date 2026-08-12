«Астрахань», «Муром», «Сокол» и владимирское «Торпедо» вышли в третий кубковый раунд пути регионов
«Астрахань» на своем поле прошла «Машук-КМВ» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России.
Основное время завершилась со счетом 1:1. По пенальти точнее были хозяева — 4:3.
В других матчах «Торпедо» Миасс на выезде победило ижевский «Зенит» со счетом 2:1, «Муром» выбил липецкий «Металлург» (0:0, пенальти 5:3), «Сокол» победил «Ильпар» (3:1), владимирское «Торпедо» разгромило «Строгино» (3:0).
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