«Астрахань», «Муром», «Сокол» и владимирское «Торпедо» вышли в третий кубковый раунд пути регионов

«Астрахань» на своем поле прошла «Машук-КМВ» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время завершилась со счетом 1:1. По пенальти точнее были хозяева — 4:3.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)

В других матчах «Торпедо» Миасс на выезде победило ижевский «Зенит» со счетом 2:1, «Муром» выбил липецкий «Металлург» (0:0, пенальти 5:3), «Сокол» победил «Ильпар» (3:1), владимирское «Торпедо» разгромило «Строгино» (3:0).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. Янтарь (Москва)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. Купол (Ижевск)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 18:00. им. Виктора Лосева (Муром)