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12 августа, 20:21

«Астрахань», «Муром», «Сокол» и владимирское «Торпедо» вышли в третий кубковый раунд пути регионов

Руслан Минаев

«Астрахань» на своем поле прошла «Машук-КМВ» во втором раунде пути регионов FONBET Кубка России.

Основное время завершилась со счетом 1:1. По пенальти точнее были хозяева — 4:3.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. им. А.И. Колосова (Астрахань)
Астрахань
1:1
Машук-КМВ

В других матчах «Торпедо» Миасс на выезде победило ижевский «Зенит» со счетом 2:1, «Муром» выбил липецкий «Металлург» (0:0, пенальти 5:3), «Сокол» победил «Ильпар» (3:1), владимирское «Торпедо» разгромило «Строгино» (3:0).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. Янтарь (Москва)
Строгино
0:3
Торпедо Вл
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. Купол (Ижевск)
Ижевск
1:2
Торпедо Мс
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. им. Виктора Лосева (Муром)
Муром
0:0
Металлург Лп
FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 18:00. Локомотив (Саратов)
Сокол
3:1
Ильпар

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Кубок России
ФК Астрахань
ФК Зенит (Ижевск)
ФК Металлург (Липецк)
ФК Сокол (Саратов)
ФК Строгино
ФК Торпедо (Владимир)
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