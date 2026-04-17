Черников дисквалифицирован на две игры Кубка России, один матч — условно

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал хавбека «Краснодара» Александра Черникова по итогам матча с московским «Динамо» в первом финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра проходила 8 апреля и завершилась ничьей — 0:0. На 90+1-й минуте Черников получил прямую красную карточку за агрессивное поведение.

Дисквалификация составит два матча Кубка России, один из которых условно. Также в отношении Черникова установлен испытательный срок на один год.