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Черников дисквалифицирован на две игры Кубка России, один матч — условно

Руслан Минаев

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал хавбека «Краснодара» Александра Черникова по итогам матча с московским «Динамо» в первом финале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра проходила 8 апреля и завершилась ничьей — 0:0. На 90+1-й минуте Черников получил прямую красную карточку за агрессивное поведение.

Дисквалификация составит два матча Кубка России, один из которых условно. Также в отношении Черникова установлен испытательный срок на один год.

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Александр Черников (футбол)
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
КДК
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