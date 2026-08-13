Стали известны все пары 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России
Определились все пары 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.
13 августа последними участниками следующей стадии стали «Спартак» из Нальчика, который отыгрался со счета 0:3 в матче с «Аланией» (3:3, пенальти 4:2) и вологодское «Динамо», обыгравшее «Тверь» (2:0).
Все пары 3-го раунда пути регионов Кубка России:
- «Дружба» (Майкоп) — «Нефтяник» (Избербаш)
- «Динамо» (Ставрополь) — «Астрахань»
- «Волгарь» (Астрахань) — «Спартак» (Нальчик)
- КДВ (Томск) — «Чертаново» (Москва)
- «Динамо» (Барнаул) — «Иртыш» (Омск)
- «Носта» (Новотроицк) — «Сокол» (Саратов)
- «Динамо» (Киров) — «Амкар» (Пермь)
- «Торпедо» (Миасс) — «Волна» (Нижегородская область)
- «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Вологда)
- «Луки-Энергия» (Великие Луки) — «Череповец»
- «Торпедо» (Владимир) — «Красное Знамя СиндЕкат» (Ногинск)
- «Авангард» (Курск) — «Калуга»
- «Рязань» — «Спартак» (Тамбов)
- 2DROTS (Москва) — «Муром»
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