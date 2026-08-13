Стали известны все пары 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России

Определились все пары 3-го раунда пути регионов FONBET Кубка России.

13 августа последними участниками следующей стадии стали «Спартак» из Нальчика, который отыгрался со счета 0:3 в матче с «Аланией» (3:3, пенальти 4:2) и вологодское «Динамо», обыгравшее «Тверь» (2:0).

Все пары 3-го раунда пути регионов Кубка России: