«Луки-Энергия» обыграла «Звезду», «Динамо» Барнаул победило «Динамо» Владивосток в FONBET Кубке России

«Луки-Энергия» на выезде победила «Звезду», «Динамо» Барнаул обыграло «Динамо» Владивосток в серии пенальти во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Матч состоялся на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге.

На 21-й минуте счет открыл защитник гостей Василий Лунев, а на 26-й нападающий Джамал Дибиргаджиев удвоил преимущество своей команды.

На 31-й минуте нападающий «Звезды» Никита Колдунов реализовал пенальти и сделал счет 1:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 14:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)

В параллельном матче «Динамо» из Барнаула победило «Динамо» из Владивостока в серии пенальти — 0:0, 4:3.