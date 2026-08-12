«Луки-Энергия» обыграла «Звезду», «Динамо» Барнаул победило «Динамо» Владивосток в FONBET Кубке России
«Луки-Энергия» на выезде победила «Звезду», «Динамо» Барнаул обыграло «Динамо» Владивосток в серии пенальти во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
Матч состоялся на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге.
На 21-й минуте счет открыл защитник гостей Василий Лунев, а на 26-й нападающий Джамал Дибиргаджиев удвоил преимущество своей команды.
На 31-й минуте нападающий «Звезды» Никита Колдунов реализовал пенальти и сделал счет 1:2.
В параллельном матче «Динамо» из Барнаула победило «Динамо» из Владивостока в серии пенальти — 0:0, 4:3.
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