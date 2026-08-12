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12 августа, 16:14

«Луки-Энергия» обыграла «Звезду», «Динамо» Барнаул победило «Динамо» Владивосток в FONBET Кубке России

Сергей Филин

«Луки-Энергия» на выезде победила «Звезду», «Динамо» Барнаул обыграло «Динамо» Владивосток в серии пенальти во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

Матч состоялся на стадионе «Нова Арена» в Санкт-Петербурге.

На 21-й минуте счет открыл защитник гостей Василий Лунев, а на 26-й нападающий Джамал Дибиргаджиев удвоил преимущество своей команды.

На 31-й минуте нападающий «Звезды» Никита Колдунов реализовал пенальти и сделал счет 1:2.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 14:00. Нова Арена (Санкт-Петербург)
Звезда СПб
1:2
Луки-Энергия

В параллельном матче «Динамо» из Барнаула победило «Динамо» из Владивостока в серии пенальти — 0:0, 4:3.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 14:00. Динамо (Барнаул)
Динамо Брл
0:0
Динамо Вл
Трофей Кубка России.FONBET Кубок России, расписание и результаты 2-го раунда Пути регионов: «Шумбрат» — 2DROTS, «Динамо» СПб победило ФК «10» и другие матчи

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ФК Динамо (Барнаул)
ФК Звезда (Санкт-Петербург)
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