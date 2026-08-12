«Красное Знамя» победило брянское «Динамо», «Иртыш» выбил «Сатурн» в FONBET Кубке России

«Красное Знамя» на своем поле обыграло брянское «Динамо» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России — 2:0.

Голы забили Дмитрий Бушуев и Никита Ершов.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 16:00. ()

В других матчах второго раунда майкопская «Дружба» прошла «Ангушт» — 0:0 (пенальти 4:2), омский «Иртыш» обыграл «Сатурн» — 1:1 (пенальти 4:2).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 16:00. Центральный им. Р. Аушева (Назрань)

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 16:00. МУ СК Красная Звезда (Омск)

«Красное Знамя», «Дружба» и «Иртыш» прошли в третий раунд Пути регионов, «Динамо», «Ангушт» и «Сатурн» — выбыли.