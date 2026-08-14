Клиент FONBET предсказал ничью 3:3 в драматичном матче Кубка России между «Спартаком» из Нальчика и «Аланией»

13 августа в FONBET Кубке России состоялся один из самых (возможно, самый) захватывающих матчей розыгрыша. «Алания» в 1/16 финала Пути регионов гостила у «Спартака» из Нальчика и до 87-й минуты вела 3:0, однако хозяевам чудесным образом удалось вернуться в игру: они забили трижды за восемь минут и перевели встречу в серию пенальти, которую выиграли 4:2.

Один из клиентов FONBET еще до старта игры отличился пророческим прогнозом — предугадал точный счет основного времени и поставил 1000 рублей под коэффициент 45.0. Таким образом, его выигрыш составил 45 000 рублей. Впрочем, это далеко не самый крупный успех, рассчитанный по встрече в Нальчике. Другой клиент поставил 60 680 рублей на ничью за 3.30. Уникальный камбэк нальчан принес ему 200 244 рубля.

В 1/8 финала Пути регионов FONBET Кубка России «Спартак-Нальчик» сыграет с «Волгарем». Встреча состоится 26 августа в Астрахани.

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