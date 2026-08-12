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12 августа, 19:09

2DROTS прошли «Шумбрат» по пенальти в FONBET Кубке России, клуб Медиалиги сравнял счет в концовке

Руслан Минаев

2DROTS на выезде победили «Шумбрат» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

После основного времени счет был ничейным — 1:1. У хозяев на 25-й минуте гол забил Артем Молодцов. На 90+2-й минуте гости сравняли счет благодаря точному удару Антона Полюткина.

В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты 2DROTS — 5:4.

Клуб Медиалиги вышел в третий раунд Пути регионов. Саранская команда покидает FONBET Кубок России.

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 17:00. Старт (Саранск)
Шумбрат
1:1
2DROTS
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Кубок России
ФК 2Drots
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