2DROTS прошли «Шумбрат» по пенальти в FONBET Кубке России, клуб Медиалиги сравнял счет в концовке
2DROTS на выезде победили «Шумбрат» во втором раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
После основного времени счет был ничейным — 1:1. У хозяев на 25-й минуте гол забил Артем Молодцов. На 90+2-й минуте гости сравняли счет благодаря точному удару Антона Полюткина.
В серии послематчевых пенальти точнее были футболисты 2DROTS — 5:4.
Клуб Медиалиги вышел в третий раунд Пути регионов. Саранская команда покидает FONBET Кубок России.
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