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12 августа, 15:29

«Волна» выбила «Тюмень» из Кубка

Алина Савинова

«Волна» обыграла «Тюмень» в матче 2-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Заволжский» в Заволжье.

Голы «Волны» забили Михаил Заботкин и Кирилл Богданец, который реализовал пенальти. У «Тюмени» отличился Дамир Таликин.

В следующем раунде «Волна» сыграет с победителем матча «Ижевск» — «Торпедо» (Миасс).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 13:30. Локомотив (Нижний Новгород)
Волна
2:1
Тюмень

В другом матче дня «Авангард» в серии пенальти обыграл «Кристалл-МЭЗТ» (1:1, 5:4). Команда из Курска на 45+1-й минуте осталась в меньшинстве — с поля был удален Данила Князев.

Следующим соперником «Авангарда» будет либо «Калуга», либо «Искра».

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.
12 августа, 13:00. Арсенал (Тула)
Авангард К
1:1
Кристалл-МЭЗТ
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Кубок России
ФК Авангард (Курск)
ФК Тюмень
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