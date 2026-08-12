«Волна» выбила «Тюмень» из Кубка

«Волна» обыграла «Тюмень» в матче 2-го раунда пути регионов FONBET Кубка России — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Заволжский» в Заволжье.

Голы «Волны» забили Михаил Заботкин и Кирилл Богданец, который реализовал пенальти. У «Тюмени» отличился Дамир Таликин.

В следующем раунде «Волна» сыграет с победителем матча «Ижевск» — «Торпедо» (Миасс).

FONBET Кубок России. Путь регионов. 2-й раунд.

12 августа, 13:30. Локомотив (Нижний Новгород)

В другом матче дня «Авангард» в серии пенальти обыграл «Кристалл-МЭЗТ» (1:1, 5:4). Команда из Курска на 45+1-й минуте осталась в меньшинстве — с поля был удален Данила Князев.

Следующим соперником «Авангарда» будет либо «Калуга», либо «Искра».