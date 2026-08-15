В ЭСК признали верным решение Прокопова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» в матче с ЦСКА

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) оценила спорный эпизод матча между «Локомотивом» и ЦСКА (1:1, пенальти 4:5) в 1-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России.

ЦСКА обратился с просьбой оценить решение главного арбитра матча Андрея Прокопова не назначать пенальти в ворота «Локомотива» после контакта Матии Поповича с Максимом Ненаховым в штрафной площади хозяев.

В ЭСК единогласно постановили, что Ненахов не нарушал правила, и признали верным решение Прокопова.

«Ненахов смотрит на мяч и естественным образом разворачивает корпус в его направлении. Движение руки соответствует развороту корпуса и также было естественным. Контакт происходит между игроками, которые не ведут единоборство за мяч, носит случайный характер и не является наказуемым», — говорится в мотивировке решения.