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Акинфеев выбыл на 10-14 дней из-за мышечной травмы

Руслан Минаев

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев пропустит от 10 до 14 дней из-за мышечного повреждения.

Голкипер получил травму в матче с «Акроном» (2:1) в 23-м туре РПЛ. Игра проходила 4 апреля.

«Сегодня в игре с футбольным клубом «Крылья Советов» из Самары по показанию медицинского штаба отсутствовать будет только Игорь Владимирович Акинфеев, который в последней игре с «Акроном» получил травму во втором тайме, и уже после получения этой травмы [выявилось] небольшое мышечное повреждение. Он остался в Москве для того, чтобы максимально быстро восстановиться. Сроки восстановления мы пока оцениваем в 10—14 дней. Надеемся, что справимся как раз в указанные сроки. Остальные все футболисты здоровы, готовятся к игре», — сказал руководитель медицинского департамента ЦСКА Эдуард Безуглов в видео пресс-службе ЦСКА.

Кубковый матч «Крылья Советов» — ЦСКА состоится 7 апреля. Начало — в 18.00 мск.

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Игорь Акинфеев
Кубок России
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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