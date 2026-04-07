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Комментатор Гусев рассказал о создании ролика «Динамо» в преддверии матча с «Краснодаром»

Микеле Антонов
Корреспондент

Комментатор Виктор Гусев рассказал «СЭ» о том, как принял участие в ролике «Динамо» перед матчем финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Краснодаром» и поделился ожиданиями от игры.

— Ролик получился очень красивым, вы идеально туда вписались. Вы читали стихи Роберта Рождественского и Ильи Эренбурга. Как пришла идея?

— Сотрудники «Динамо» предложили мне поучаствовать в таком ролике. Выбор поэтов и предложенные отрывки — полностью их инициатива. Во время матча с «Оренбургом» в первом тайме мы пошли в комментаторскую кабину на «Динамо», и я прочитал все это. Первый кусочек посвящен матчу с «Краснодаром», в стихотворении Эренбурга отыгрывается тема быка. А вторая часть — очень хорошее стихотворение Роберта Рождественского: «Если ты есть, то будь первым». Это тема победы, первого места и стремления только к победе. Собственно, мы довольно быстро все сняли. По-моему, ребята сделали неплохо с точки зрения съемки.

— Как считаете, зарядят ли такие стихотворения с глубоким смыслом футболистов?

— Я думаю, как обычно говорят тренеры, и я повторю их слова: это мотивация. Потому что это финал Пути РПЛ. Для «Динамо» это шанс взять трофей. В чемпионате уже сложно, мало времени осталось, большое отставание из-за потерянных очков. А Кубок — хорошая возможность. Но это очень сложно, прежде всего потому, что ответная игра в Краснодаре. Я думал, что для «Динамо» и болельщиков была бы приятнее ситуация, если бы они отыграли в Краснодаре, выстояли и взяли свое дома. А здесь придется играть дома только на победу. Потому что если дома не победить, сложно на что-то рассчитывать в Краснодаре. Дополнительной мотивации не нужно. Клип — это оформление матча. Болельщики заряжены, футболисты заряжены и без клипа.

— Верите в Ролана Гусева?

— Ну конечно. Мы очень давние друзья, еще с тех времен, когда он был футболистом. Как-то так совпало: встретились, посмеялись, что мы однофамильцы. А потом он меня приглашал к себе в гости. Очень хорошее отношение.

— Последний вопрос. Все отмечают стиль Романа Александровича, что он очень модно одевается. Его шарф, его костюм, шутили, приносили победы команде. Как вам его образы на бровке?

— Я считаю, это очень хорошо. Футбол — это шоу. Мне кажется, именно так к нему и нужно относиться: как к празднику, в каком-то смысле как к театру, не сводя все к сухости тактических схем, а добавляя такого флера, антуража. Кстати, клип работает на то же самое. Поэтому это я только приветствую.

Матч «Динамо» — «Краснодар» пройдет в среду, 8 апреля в Москве на «ВТБ Арене» и начнется в 18.15 (мск).

&laquo;Динамо&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo;: онлайн трансляция матча Кубка России 8&nbsp;апреля 2026 года.«Динамо» — «Краснодар»: онлайн-трансляция матча Кубка

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Виктор Гусев
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