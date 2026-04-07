«Крылья Советов» — ЦСКА: стартовые составы команд на матч Кубка России

«Крылья Советов» и ЦСКА объявили стартовые составы на матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Самара Арене» в Самаре и начнется в 18.00 по московскому времени.

«Крылья Советов»: Кокарев, Рекена, Лепский, Божин, Галдамес, Фернандес, Костанца, Бабкин, Баньяц, Олейников, Шуманский.

ЦСКА: Тороп, Гайич, Лукин, Данилов, Круговой, Баринов, Кисляк, Обляков, Козлов, Глебов, Лусиано.

Победитель этой пары сыграет в финале Пути регионов либо с «Зенитом», либо со «Спартаком».