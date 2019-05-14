Валерий Газзаев: "Финал Кубка надо проводить в "Лужниках"

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев считает, что финал Олимп-Кубка России нужно проводить в "Лужниках".

– Считаю, что финал Кубка надо проводить на главной футбольной арене страны – в "Лужниках", которые прекрасно выглядят после обновления к чемпионату мира. Самара, где скоро пройдет финал – замечательный город, и к ЧМ-2018 там тоже построили отличную арену. Но если бы встреча состоялась в "Лужниках", это придало бы турниру совершенно иной статус. Неслучайно старейший футбольный турнир планеты – Кубок Англии – всегда венчается решающей игрой на "Уэмбли", а сам трофей вручает английская Королева. Не секрет, что многие команды относятся сейчас к Кубку, что называется, спустя рукава, - сказал Газзаев. - Я уже выступал с идеей назвать турнир Кубком Президента, чтобы радикально изменить отношение к нему и сформировать внушительный премиальный фонд для участников. Тогда и не будет возникать вопроса о том, как заполнить "Лужники" на финал. Удивляет еще один факт: много говорится (в том числе на государственном уровне) о необходимости загружать арены в рамках программы по использованию наследия ЧМ-2018. В итоге игра пройдет в Самаре, где и так регулярно выступает клуб премьер-лиги, а в "Лужниках" футбольных матчей нет уже скоро как год. (Дмитрий Симонов)

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