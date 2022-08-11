В «Оренбурге» рассказали, за кого голосовали в качестве нового партнера БЕТСИТИ Кубка России

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги совещания клубов РПЛ по поводу партнеров Кубка России.

«Я не был участником совещания в силу определенных обстоятельств. Подробности мне неизвестны, но на собрании были наши представители: вице-президент клуба и генеральный директор. Они мне доложили, что голосовали за федеральный канал + один из букмекеров», — сказал Еремякин «СЭ».

11 августа исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что большинство клубов РПЛ голосовало за решение выбрать модель коммерческого партнерства с БЕТСИТИ Кубком России, предложенную компанией «Яндекс».

Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.