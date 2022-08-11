В «Нижнем Новгороде» объяснили, почему проголосовали за «Яндекс» в качестве вещателя Кубка России

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов в разговоре с «СЭ» объяснил, почему клуб проголосовал за «Яндекс» в качестве обладателя медиаправ на трансляции БЕТСИТИ Кубка России.

«Мы проголосовали за «Яндекс». Почему? Это развитие, это привлечение новой целевой аудитории. Пример Медиалиги показывает, насколько важна именно молодая аудитория в футболе», — сказал Измайлов «СЭ».

11 августа исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев заявил, что большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнерства, предложенную компанией «Яндекс» и одной из букмекерских компаний.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, а 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом. Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.