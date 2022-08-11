Клубы РПЛ выбрали нового медиапартнера Кубка России

И. о. президента РПЛ Александр Алаев рассказал об итогах совместного заседания клубов РПЛ и представителей РФС по БЕТСИТИ Кубку России.

«Большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнерства, предложенную компанией «Яндекс» и одной из букмекерских компаний. Основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории», — приводит слова Алаева Sport24.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, оставшиеся 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом.

Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.