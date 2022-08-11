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Сегодня, 14:20

Клубы РПЛ выбрали нового медиапартнера Кубка России

Сергей Разин
корреспондент
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И. о. президента РПЛ Александр Алаев рассказал об итогах совместного заседания клубов РПЛ и представителей РФС по БЕТСИТИ Кубку России.

«Большинством голосов клубы РПЛ приняли решение выбрать модель коммерческого партнерства, предложенную компанией «Яндекс» и одной из букмекерских компаний. Основными факторами выбора стали стремления клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории», — приводит слова Алаева Sport24.

По данным «РБ Спорт», за модель с «Яндексом» выступили 10 клубов РПЛ, оставшиеся 6 — за работу с федеральным спортивным телеканалом.

Решение будет направлено в РФС для рассмотрения на бюро исполкома.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-11-kluby-rpl-vybrali-novogo-mediapartnera-kubka-rossii
БЕТСИТИ Кубок России
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