Кривцов покидал «ВТБ Арену» на костылях

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов покидал стадион «ВТБ Арена» после матча 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо» (1:0) на костылях, сообщает «РБ Спорт».

Игра прошла в среду, 19 августа, в Москве и завершилась победой «быков» со счетом 1:0. 24-летний Кривцов из-за повреждения покинул поле на 75-й минуте — спустя 20 минут после выхода на замену.

В сезоне-2026/27 Кривцов провел 2 матча в Кубке России и 4 игры в РПЛ, где отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Он является лучшим бомбардиром «Краснодара» в чемпионате России.