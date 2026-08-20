Шварц: «Очень разочарованы результатом, но хотим видеть именно такую игру у «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Поздравляю «Краснодар» с победой. В первой половине «Динамо» сыграло очень хорошо — очень интенсивно, агрессивно, создали много моментов, но мы пропустили, когда «Краснодар» второй раз вошел в нашу штрафную. В начале второго тайма было непросто, «Краснодар» имел несколько подходов, но потом мы перехватили инициативу. Мы перепробовали все, создавали моменты, доминировали, но забить не смогли. Очень разочарованы результатом, но хотим видеть именно такую игру. Также стоит отметить прекрасную атмосферу на стадионе. Теперь мы должны полностью сфокусироваться на воскресной игре с «Родиной», — приводит пресс-служба московского клуба слова Шварца.

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию. Команды играют в одном квартете с «Ахматом», у которого 4 очка и вторая строчка, и с «Факелом» — воронежцы проиграли оба матча и располагаются на последнем месте в группе.