Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

Шварц: «Очень разочарованы результатом, но хотим видеть именно такую игру у «Динамо»

Евгений Козинов
Корреспондент
Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Поздравляю «Краснодар» с победой. В первой половине «Динамо» сыграло очень хорошо — очень интенсивно, агрессивно, создали много моментов, но мы пропустили, когда «Краснодар» второй раз вошел в нашу штрафную. В начале второго тайма было непросто, «Краснодар» имел несколько подходов, но потом мы перехватили инициативу. Мы перепробовали все, создавали моменты, доминировали, но забить не смогли. Очень разочарованы результатом, но хотим видеть именно такую игру. Также стоит отметить прекрасную атмосферу на стадионе. Теперь мы должны полностью сфокусироваться на воскресной игре с «Родиной», — приводит пресс-служба московского клуба слова Шварца.

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию. Команды играют в одном квартете с «Ахматом», у которого 4 очка и вторая строчка, и с «Факелом» — воронежцы проиграли оба матча и располагаются на последнем месте в группе.

&laquo;Динамо&raquo; дома проиграло &laquo;Краснодару&raquo; в&nbsp;матче Кубка России.Как же не везет «Динамо» в атаке! Еще одно поражение, но за игру с «Краснодаром» не должно быть стыдно

Источник: Официальный сайт ФК
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Сандро Шварц
Читайте также
Украинка во время задержания покусала польского полицейского
Рэперу Пи Дидди могут предъявить обвинения в связи с убийством Тупака Шакура
За что ненавидят главного инсайдера в мире футбола. Фабрицио Романо попал под пресс
Батраков — в «Галатасарае» за космические деньги. Что известно о главном трансфере лета и будет ли теперь «Локомотиву» совсем плохо
Симоньян заявила о решении оплатить штраф пытавшегося сбить БПЛА фермера
«Я совершил огромную ошибку». Австралийский теннисист Кирьос сдал положительный допинг-тест на наркотики
Популярное видео
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Родина» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Спартак»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Факел»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Акрон»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 16 августа
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Волга»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
РПЛ: видео всех голов 4-го тура 15 августа
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Арсенал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Велес»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Урал»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Шинник»: ФНЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: летняя и осенняя часть сезона-2026/27
Маричаль пропустил игру с «Краснодаром» из-за травмы
«По симптомам все не очень хорошо». Кривцов получил травму — «Краснодар» рискует надолго остаться без лидера?
Кривцов покидал «ВТБ Арену» на костылях
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
Игрок «Динамо» Чавес о безрезультативной серии Тюкавина: «Не переживаем. Скоро будут голы»
Мусаев: «У Кривцова, скорее всего, травма задней поверхности бедра»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кривцов покидал «ВТБ Арену» на костылях

Маричаль пропустил игру с «Краснодаром» из-за травмы
Новости
RSS RSS
Все новости