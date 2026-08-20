Маричаль пропустил игру с «Краснодаром» из-за травмы

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц после поражения от «Краснодара» (0:1) в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России рассказал, что уругвайский защитник Николас Маричаль получил травму.

«Нико травмирован, и я не уверен, что он сыграет в воскресенье», — приводит официальный сайт клуба слова Шварца.

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию. Команды играют в одном квартете с «Ахматом», у которого 4 очка и вторая строчка, и с «Факелом» — воронежцы проиграли оба матча и располагаются на последнем месте в группе.