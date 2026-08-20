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Балтика — Динамо Махачкала: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию 20 августа 2026

«Балтика» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало матча Кубка России

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Андрей Талалаев.
Фото ФК «Балтика»

«Балтика» и махачкалинское «Динамо» сыграют во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России в четверг, 20 августа. Встреча пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени. Команды выступают в группе C.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
20 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Динамо Мх

Следить за ключевыми событиями игры «Балтика» — «Динамо» Махачкала можно в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции на федеральном канале — в 20.30 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru и онлайн-плаформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

В группе C вместе с «Балтикой» и махачкалинским «Динамо» выступают «Зенит» и «Крылья Советов». В 1-м туре «Балтика» уступила «Зениту» (0:1), а «Динамо» проиграло «Крыльям Советов» (1:2).

В прошлом сезоне «Балтика» заняла третье место в группе D Пути РПЛ, затем победила «Торпедо» (2:0) в четвертьфинале Пути регионов, а на следующем этапе уступила «Зениту» (0:1). Махачкалинское «Динамо» заняло второе место в группе C Пути РПЛ, в четвертьфинале Пути РПЛ победило ЦСКА в первом матче (1:0), уступило в ответном (1:2) и проиграло серию пенальти (4:5). После перехода в Путь регионов махачкалинцы уступили «Ростову» (0:2).

Кубок России: расписание матчей, результаты игр, статистика команд и последние новости

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