Игрок «Динамо» Чавес о безрезультативной серии Тюкавина: «Не переживаем. Скоро будут голы»

Полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес после матча группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1) заявил, что в команде не переживают по поводу безрезультативной серии нападающего Константина Тюкавина.

— Насколько команду тревожит безрезультативная серия Тюкавина?

— Вообще не переживаем. Мы команда. Будем помогать Косте с передачами. Скоро будут голы, — сказал Чавес.

В сезоне-2026/27 24-летний Тюкавин провел за «Динамо» 2 матча в Кубке России и 4 игры в РПЛ, где отметился 1 результативной передачей.