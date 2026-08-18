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FONBET Кубок России, расписание и результаты: ЦСКА — «Акрон», «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи 18-20 августа

Галина Глазко
редактор интернет отдела
Полузащитник ЦСКА Даниил Круговой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Матчи 2-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.

18 августа в Кубке России состоятся матчи: ЦСКА — «Акрон», «Родина» — «Оренбург», «Ахмат» — «Факел» и «Ростов» — «Локомотив».

19 августа «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом», «Рубин» примет «Спартак», а «Динамо» — «Краснодар».

20 августа «Балтика» встретится с махачкалинским «Динамо».

18 августа, вторник

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 18:30. ()
ЦСКА
Акрон
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
18 августа, 18:30. ()
Родина
Оренбург
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
18 августа, 20:45. ()
Ахмат
Факел
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D.
18 августа, 20:45. ()
Ростов
Локомотив

19 августа, среда

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
19 августа, 16:15. ()
Крылья Советов
Зенит
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A.
19 августа, 18:30. ()
Рубин
Спартак
FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
19 августа, 20:45. ()
Динамо
Краснодар

20 августа, четверг

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.
20 августа, 20:45. ()
Балтика
Динамо Мх

Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
Календарь матчей турнира

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