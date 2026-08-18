FONBET Кубок России, расписание и результаты: ЦСКА — «Акрон», «Ростов» — «Локомотив» и другие матчи 18-20 августа
Матчи 2-го раунда Пути РПЛ FONBET Кубка России.
18 августа в Кубке России состоятся матчи: ЦСКА — «Акрон», «Родина» — «Оренбург», «Ахмат» — «Факел» и «Ростов» — «Локомотив».
19 августа «Крылья Советов» сыграют с «Зенитом», «Рубин» примет «Спартак», а «Динамо» — «Краснодар».
20 августа «Балтика» встретится с махачкалинским «Динамо».
18 августа, вторник
19 августа, среда
20 августа, четверг
Кубок России-2026/27: новости, расписание, результаты и обзоры матчей //
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