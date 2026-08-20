«Балтика» — «Динамо» Махачкала: прямая трансляция матча Кубка России

«Балтика» и махачкалинское «Динамо» сыграют в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27 в четверг, 20 августа. Встреча пройдет в Калининграде на «Ростех Арене» и начнется в 20.45 по московскому времени.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа C.

20 августа, 20:45. Ростех Арена (Калининград)

Отслеживать ключевые события встречи «Балтика» — «Динамо» Махачкала можно будет в матч-центре «СЭ».

В прямом эфире матч покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер». Начало трансляции на федеральном канале — в 20.40 мск. Смотреть игру онлайн также можно будет на сайте matchtv.ru и онлайн-плаформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

«Балтика» начала Кубок России с выездного поражения от «Зенита» (0:1). После первого тура калининградцы не набрали очков и занимают четвертое место в группе C.

Махачкалинское «Динамо» в первом туре дома уступило «Крыльям Советов» (1:2). Команда не набрала очков и перед встречей с «Балтикой» занимает третье место в группе C.

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