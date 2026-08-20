«Балтика» и махачкалинское «Динамо» объявили стартовые составы на кубковый матч

Стали известны стартовые составы «Балтики» и махачкалинского «Динамо» на матч 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Игра пройдет на «Ростех Арене» в Калининграде и начнется в 20.45 по московскому времени.

«Балтика»: Любаков, Варатынов, Шильцов, Петров И., Андерсон, Бевеев, Муйоколо, Беликов, Поспелов, Рядно, Хиль.

«Динамо»: Волк, Кагермазов, Зинович, Ахмедов, Сандрачук, Джабраилов, Смелов, Лесовой, Мастури, Ражаб, Агаларов.