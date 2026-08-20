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Судейство

Силкин: «Второй принципиальный матч «Динамо» подряд и второй скандал с судейством не в его пользу»

Микеле Антонов
Корреспондент

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился с «СЭ» мнением о судействе в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

«Второй принципиальный матч «Динамо» подряд и второй скандал с судейством не в его пользу. Если в эпизоде с голом еще можно сослаться на высокую планку борьбы, хотя и там, как по мне, Мукаилов нарушал правила на Бабаеве, то в моменте с непоставленным пенальти логику принятия решения найти совсем сложно. Мяч летит в створ ворот, рука отставлена, расстояние между игроками приличное — и ничего, как так?

В общем, надо разбираться, почему такие ошибки в эпоху ВАР вообще происходят. И ошибки, которые напрямую влияют на исход матчей. Все это, конечно, совсем невесело», — сказал Силкин «СЭ».

«Краснодар» набрал 5 очков и возглавляет турнирную таблицу группы В. «Динамо» (3 очка) опустилось на третью позицию. Команды играют в одном квартете с «Ахматом», у которого 4 очка и вторая строчка, и с «Факелом» — воронежцы проиграли оба матча и располагаются на последнем месте в группе.

1 сентября «быки» на выезде сыграют с «Факелом», а бело-голубые 3 сентября примут «Ахмат».

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Сергей Силкин
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ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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