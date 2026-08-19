Мусаев: «У Кривцова, скорее всего, травма задней поверхности бедра»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев сообщил, что полузащитник команды Никита Кривцов предварительно получил травму задней поверхности бедра в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против московского «Динамо».

Игра прошла в среду, 19 августа, в Москве и завершилась победой «быков» со счетом 1:0. 24-летний Кривцов из-за повреждения покинул поле на 75-й минуте — спустя 20 минут после выхода на замену.

«Нам эта победа досталась дорогой ценой, расстраивает травма Кривцова. Думаю, что там все не очень хорошо. У Кривцова, скорее всего, травма задней поверхности [бедра], скорее всего, что-то с сухожилием, пока не могу сказать точно, надо делать МРТ», — приводит ТАСС слова Мусаева.

В сезоне-2026/27 Кривцов провел 2 матча в Кубке России и 4 игры в РПЛ, где отметился 3 голами и 1 результативной передачей. Он возглавляет список лучших бомбардиров «Краснодара» в чемпионате.