«Динамо» может обратиться в ЭСК по двум эпизодам кубкового матча с «Краснодаром»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров оценил судейство в матче 2-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара» (0:1).

— Есть вопросы к судейству?

— Посмотрим момент с Оздоевым. Там было движение руки в сторону. Надо еще посмотреть момент с голом, возможно там было нарушение правил. Возможно, обратимся в ЭСК, если найдем основания.

— Действительно ли матч против «Оренбурга» пройдет на «РЖД Арене»?

— В данный момент нет новостей по этому вопросу. Он рассматривается, анализируется, сейчас решения нет. Все анонсируем и объявим по регламенту. Наша цель — наши стены, стадион «Динамо», — сказал Пивоваров.

«Динамо» с 3 очками занимает третью позицию в группе В. В следующем матче Кубка бело-голубые 3 сентября примут «Ахмат».

(Давид Петросян)