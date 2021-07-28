«Пересвет» и «Чайка» пробились в следующий раунд БЕТСИТИ Кубка России, «Сатурн» вылетел
Завершились матчи 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«Знамя» на выезде обыграло «Сатурн» (0:2). «Пересвет» прошел «Рязань» (1:1, пенальти — 4:3). «Чайка» обыграла курский «Авангард» (2:0).
БЕТСИТИ Кубок России
1/128 финала
«Сатурн» (Раменское) — «Знамя» (Ногинск) — 0:2 (0:0)
Голы: Павлюченко, 83 (0:1). Карев, 87 (0:2).
28 июля. Раменское. Стадион «Сатурн».
«Пересвет» (Подольск) — «Рязань» — 1:1 (0:1). Пенальти — 4:3
Голы: Барков, 21 (0:1). Евлоев, 47 (1:1).
28 июля. Домодедово. Стадион «Авангард».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Авангард» (Курск) — 2:0 (0:0)
Голы: Олейников, 51 — с пенальти (1:0). Олейников, 90+4 (2:0).
28 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «СКА СКВО».
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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