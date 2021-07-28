«Чертаново», «Динамо СПб» и «Шинник» вылетели из БЕТСИТИ Кубка России

Состоялись матчи 1/128 финала БЕТСИТИ Кубка России

В следующую стадию пробились «Динамо» из Владивостока и «Ставрополя», «Ленинградец», «Саранск», «Волна» и брянское «Динамо».

БЕТСИТИ Кубок России

1/128 финала

«Динамо Вл» (Владивосток) — «Чертаново» (Москва) — 2:1 (1:0)

Голы: Садов, 42 (1:0). Попов, 77 (1:1). Садов, 90+1 (2:1).

Удаления: Коваленко (Чертаново), 73. Бартасевич (Чертаново), 90.

28 июля. Москва. Стадион «Арена-Чертаново».

«Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — «Кубань Холдинг» (Павловская) — 1:0 (0:0)

Гол: Борисов, 75.

28 июля. Ставрополь. Стадион «Динамо».

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Динамо СПб» (Санкт-Петербург) — 4:0 (1:0)

Голы: Хлусов, 5 (1:0). Хлусов, 52 (2:0). Корцов, 66 (3:0). Анисимов, 74 (4:0).

28 июля. Рощино. Стадион «Рощино Арена».

«Сокол» (Саратов) — «Саранск» — 2:3 (2:2)

Голы: Фасхутдинов, 11 (1:0). Соболев, 18 (1:1). Перченок, 19 (2:1). Хлебородов, 32 (2:2). Хлебородов, 46 (2:3).

28 июля. Саратов. Стадион «Локомотив».

«Волна» (Нижегородская область) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0 . Пенальти — 5:4

28 июля. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив».

«Динамо Бр» (Брянск) — «Смоленск» — 1:1 (0:0). Пенальти — 7:6

28 июля. Брянск. Стадион «Динамо».