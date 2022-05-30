Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
Новости
Таблицы Календарь / результаты Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 21:20

Зарема — об успехе в Кубке: «Наша общая победа. Вопреки всем, кто не может угомониться»

Зарема — об успехе в Кубке: «Закройте рты хоть сегодня, Москва — красно-белая»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поздравила клуб с победой в финале БЕТСИТИ Кубка России.

В решающем матче красно-белые одолели «Динамо» со счетом 2:1.

«Это победа заслужена каждым сотрудником клуба и каждым игроком. Болельщиками, которые верили в команду, уважаемыми ветеранами, которые сказали слова напутствия в Тарасовке, делились опытом, передавая традиции. Наша общая победа.

Победили вопреки судейскому произволу, псевдоэкспертам и блогерам, псевдоболельщикам , всем тем, кто даже после важной победы не может угомониться и перестать набрасывать.

Закройте рты хоть сегодня, Москва — красно-белая.

За последние два сезона мы стали вторыми (в нашей Газпром-лиге это сейчас максимально достижимый результат), выступили гораздо лучше других клубов в Европе, взяли Кубок. Даже суды выиграли над «эффективным менеджером», показательно доказав на его примере, что любой, кто придёт в клуб с отличными от общей цели желаниями, сильно пожалеет и останется ни с чем. Футбольный бог всё расставил на свои места. Вчера была радость, а сегодня до слез обидно и больно, что кубок теперь это лишь красивый экспонат для музея. Я мечтала видеть «Спартак» играющим в Европе с европейскими клубами и судьями. Только так можно прогрессировать и развиваться. Сейчас надо искать новые мотивации для всех.

Поздравляю клуб, команду, наш тренерский штаб», — заявила Зарема.

«Спартак» вышел в финал Кубка России впервые с 2006 года. «Красно-белые» выиграли турнир четвертый раз (1994, 1998, 2003, 2022), еще дважды они играли в финале (1996, 2006).

БЕТСИТИ Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
11
11
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
В Ростове за несколько метров до финиша погиб марафонец. Таких трагедий не избежать
Куда уходит Бакаев, где окажется Дзюба и кого покупает ЦСКА. Последние трансферные новости РПЛ
Материалы сюжета: «Спартак» — «Динамо»: финал БЕТСИТИ Кубка России
Умяров - о словах Фомину: «Перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!»
Лихачев раскритиковал игру Смолова за «Динамо»
Лихачев — о финале Кубка России: «Такой «Спартак» мне видеть непривычно»
Гунько о победе «Спартака»: «Самое главное, что спустя 19 лет завоевали трофей кубка России»
Шесть игроков «Спартака» вошли в символическую сборную БЕТСИТИ Кубка России-2021/22
Хохлов раскритиковал назначение пенальти в матче «Спартак» — «Динамо»: «Люди просто убивают футбол!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Умяров - о словах Фомину: «Перед самым ударом под локоть крикнул: «Ну сейчас точно промахнешься!»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости