Роберт Мак: «Енисею» повезло забить мяч»

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак подвел итог матча 1/16 финала Кубка России против «Енисея» (2:1).

— Была непростая игра для нас. «Енисею» повезло забить мяч, и первый тайм завершился со счетом 1:0 в их пользу. Во втором тайме мы смогли показать настрой, переломить ход встречи и изменить счет на табло. Это самое важное в таких матчах — показать характер. Мы так и сделали, в результате чего победили, — цитирует Мака официальный сайт «Зенита».

— Разница во времени с Петербургом — 4 часа. По сути, игра началась в 15:30 по петербургскому времени. Ощущалось ли это сегодня?

— Нет, мы жили по петербургскому времени, поэтому не почувствовали какой-то разницы. Мы не обращали внимание на разницу во времени и просто старались сконцентрироваться на игре. Сегодня у нас был необычный состав, многие игроки получили шанс выйти на поле, и было очень важно показать тренеру, что все игроки способны выйти на поле. Думаю, у нас получилось, мы неплохо действовали как команда и прошли в следующий раунд.

— Вы забили во втором матче подряд. Как оцениваете свое состояние?

— Сегодня я получил второй шанс выйти в стартовом сезоне в этом сезоне, первый был в матче против «Рубина», и каждый раз, когда я выхожу на поле, я стараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде и забить гол. Я — атакующий игрок, и это моя основная работа, поэтому я очень счастлив, потому что мне это удалось в двух матчах подряд. Возможно, это поможет мне чаще появляться на поле.

— В этом сезоне мы видим в «Зените» серьезную ротацию состава. Наксколько команда готова к частым заменам и высокой конкуренции?

— Мы играем каждые три дня, непросто играть в таком ритме. Сегодня многие игроки получили шанс доказать тренеру свою состоятельность. Думаю, что сегодня мы этим шансом воспользовались даже несмотря на то, что нам противостояла команда из первого дивизиона.

— Уже на следующей неделе «Газпром Арена» примет первый в своей истории матч Лиги чемпионов. Как думаете, соберутся ли полные трибуны?

— Конечно! Это же Лига чемпионов! Это самый главный турнир для «Зенита». Мы играем с «Бенфикой», и я надеюсь на аншлаг. Мы отдадим все силы и постараемся порадовать всех наших болельщиков. Перед этим нас ждет игра с «Локомотивом», сначала надо подготовиться к ней, а потом — приступить к Лиге чемпионов.

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