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Сегодня, 12:45

Калешин объяснил свои слова о неприемлемости «кабинетной» победы «Акрона» над «Локомотивом»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин
Евгений Калешин.
Фото ФК «Акрон»

Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин в интервью обозревателю «СЭ» объяснил свои слова о неприемлемости «кабинетной» победы в Кубке России над «Локомотивом» из-за ошибочного участия в игре Дмитрия Баринова и рассказал, каким образом он и футболисты «Акрона» не узнали об этом факте в перерыве.

— После победы над «Локомотивом» и ситуации с Бариновым вы сказали: «Думаю, мы никогда не приняли бы такую кабинетную победу». А как не приняли — отдали бы место другой команде?

— Мы сейчас говорим гипотетически. Но мое мнение — таких пятен у нового клуба быть не должно. Клуб заваривается на правильной закваске. Сейчас у нас хорошая пресса, хорошие результаты в Кубке. Команда прошла путь из любителей в профессионалы правильными шагами. Болельщики всегда будут это уважать. Когда ты идешь честно. Никогда болельщики не будут любить, если ты чего-то добился через кабинетные решения. И такая победа могла оттолкнуть.

Почему «Спартак» называли «народной» командой? Потому что это кристально чистый клуб. Он заварен на человеческих ценностях. И поэтому народ любит «Спартак». Понятно, что «Акрон» — далеко не «Спартак». Но если он будет расти на человеческих ценностях, это вызовет уважение. А если бы мы проиграли «Локомотиву», а потом сказали: «Ничего страшного, мы прошли так», то мы бы уже «народной» командой не стали.

— Неужели вы в перерыве не узнали о происходящем?

— Не знали! В перерыве у нас запрещено заходить кому-либо в раздевалку, кроме игроков и тренеров. Смартфоны тоже запрещены — с момента, когда вернулся со стажировки у Ларионова. У него заходишь в раздевалку, и телефон кладется на полочку. На арене он запрещен. По-моему, 15 тысяч штрафа. От этого надо отучать. И со своими детьми есть такая болячка. Иногда игроки здороваются с тобой и даже не поднимают взгляд от экрана. На это больно смотреть. Здесь нужна определенная гигиена. Не зря же «Манчестер Сити» блокирует Wi-Fi, GSM-сигнал на базе. И «Ливерпуль» тоже.

Евгений Калешин. «Тедеско в Германии никогда так не прыгал. Абаскаль вначале тоже. Зарубежные тренеры понимают: у нас происходит что-то не то»
Кубок России
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
Евгений Калешин
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