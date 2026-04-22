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22 апреля, 10:22

Защитник ЦСКА Жоао Виктор — о «Спартаке»: «Это будет великая игра»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил на вопрос «СЭ» о матче со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

— Что можешь сказать фанатам ЦСКА, которые очень надеются на победу в Кубке России? Круговой говорит, что вы обыграете «Спартак».

— Думаю, это очень важное дерби здесь, в России. Мы будем стремиться побеждать в каждом матче, в этой игре в том числе. Но мы знаем, что переживаем не лучший период. Уверен, это будет великая игра, и сильнейший одержит победу.

Матч состоится 6 мая на «Лукойл Арене».

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Футбол
Кубок России
ФК ЦСКА (Москва)
Жоао Виктор (ЦСКА)
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