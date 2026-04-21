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21 апреля, 13:20

Защитник «Динамо» Фернандес — о Кубке России: «Выиграть вполне реально»

Микеле Антонов
Корреспондент

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о его восстановлении.

— Как ты себя чувствуешь?

— Очень хорошо. Готовлюсь к предстоящим матчам.

— Ты ранее говорил, что Кубок России очень важен для «Динамо». Возможно ли его выиграть?

— Да, это главная цель, и я считаю, что выиграть вполне реально.

8 апреля «Динамо» дома сыграл вничью с «Краснодаром» со счетом 0:0 в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России. Ответная встреча состоится 7 мая в Краснодаре.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Роберто Фернандес
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