Быстров — о «Спартаке»: «Если возьмут Кубок, у всех будет отличное настроение, если нет — будут обосранные ходить»

Экс-футболист сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился мнением о перспективах «Спартака».

«ЦСКА — не подарок для «Спартака», это две равные команды и любая может выйти в финал. Пока у меня нет выводов по Карседо, грандиозных изменений я не вижу. Мне кажется, результат пока не такой, как ждали, хотя игра у команды появляется. Такая команда, как «Спартак», должна идти на первом месте. Да, они выиграли две важные игры, но выводы нужно делать по итогам чемпионата. Если возьмут Кубок, у всех будет отличное настроение, если нет — будут обосранные ходить», — сказал Быстров «СЭ».

6 мая в FONBET Кубке России красно-белые в финале пути регионов сыграют с ЦСКА.

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