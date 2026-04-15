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Судейство

Мажич заявил, что Абросимов правильно отменил красную карточку Пальцеву в матче «Динамо» — «Краснодар»

Алина Савинова

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич отметил, что арбитр Иван Абросимов правильно пересмотрел свое решение и не стал удалять защитника «Краснодара» Валентина Пальцева в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Динамо».

Игра проходила 8 апреля в Москве и завершилась ничьей со счетом 0:0. На 41-й минуте Абросимов удалил Пальцева за фол на форварде бело-голубых Бителло, но после видеопросмотра отменил красную карточку.

«Бителло был один на один. Да, он обработал этот мяч, но не было контроля мяча. Также и у судьи были сомнения, он взял паузу. Все критерии были за красную, только один против — контроль мяча. Если он обработал мяч, 100 процентов красная карточка, нет контроля мяча — желтая. И правильное, быстрое ВАР-вмешательство», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

Ответный матч команд в финале Пути РПЛ Кубка России пройдет 7 мая в Краснодаре.

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Источник: matchtv.ru
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Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Валентин Пальцев
Милорад Мажич
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