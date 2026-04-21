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21 апреля, 21:55

Хавбек ЦСКА Глебов: «Есть шансы сыграть со «Спартаком»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов оценил свои шансы сыграть в матче со «Спартаком» в финале пути регионов FONBET Кубка России.

«Шансы сыграть со «Спартаком» есть. Насколько вероятно? Будем надеяться, что сыграю. Будем пытаться к «Спартаку», а там как будет», — сказал Глебов.

20 апреля пресс-служба армейцев сообщила, что Глебов выбыл на 3-4 недели из-за травмы бедра. Матч ЦСКА и «Спартака» состоится 6 мая.

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Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Кирилл Глебов
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