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Жоао Виктор — об игре ЦСКА: «Бесполезно много говорить. Нужно доказывать на поле»

Микеле Антонов
Корреспондент
Жоао Виктор.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил на вопрос «СЭ» о результатах команды.

— Сейчас на фоне не самых удачных результатов много слухов о возможной отставке Фабио Челестини. Как это ощущается изнутри?

— Я обычно не слежу за новостями. Но мы все понимаем, что находимся в сложной ситуации. К сожалению, мы не выигрываем в последних матчах. У нашей команды большой потенциал, и она должна побеждать. Но сейчас нужно сосредоточиться на следующей игре и взять реванш. Бесполезно много говорить сейчас. Нужно доказывать на поле и думать о следующем матче.

21 апреля ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России. ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре армейцы сыграют в гостях с «Рубином».

ЦСКА сыграл вничью с &laquo;Ростовом&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. 26-й тур РПЛ.ЦСКА может забыть о медалях. Два очка в трех матчах с командами из нижней части таблицы — катастрофа

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 13 9 1 3 21-12 28
2
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
3
 ЦСКА 13 7 5 1 21-12 26
4
 Спартак 13 8 2 3 25-10 26
5
 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6
 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
7
 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
8
 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
9
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
10
 Рубин 13 3 6 4 13-18 15
11
 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12
 Родина 13 3 3 7 15-28 12
13
 Акрон 13 2 6 5 16-23 12
14
 Локомотив 13 2 5 6 16-20 11
15
 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
16
 Факел 13 1 3 9 8-21 6
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел 1 : 0
31.10 17:30 Динамо – Ахмат 2 : 0
31.10 19:45 Родина – Краснодар 2 : 1
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА 0 : 0
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов 0 : 3
1.11 17:30 Балтика – Акрон 2 : 1
1.11 19:45 Локомотив – Спартак 0 : 4
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 11 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 12 1 3
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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