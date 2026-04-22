Жоао Виктор — об игре ЦСКА: «Бесполезно много говорить. Нужно доказывать на поле»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор ответил на вопрос «СЭ» о результатах команды.

— Сейчас на фоне не самых удачных результатов много слухов о возможной отставке Фабио Челестини. Как это ощущается изнутри?

— Я обычно не слежу за новостями. Но мы все понимаем, что находимся в сложной ситуации. К сожалению, мы не выигрываем в последних матчах. У нашей команды большой потенциал, и она должна побеждать. Но сейчас нужно сосредоточиться на следующей игре и взять реванш. Бесполезно много говорить сейчас. Нужно доказывать на поле и думать о следующем матче.

21 апреля ЦСКА дома сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в 26-м туре чемпионата России. ЦСКА набрал 44 очка и занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. В 27-м туре армейцы сыграют в гостях с «Рубином».

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