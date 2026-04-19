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19 апреля, 19:45

Черчесов — о шансах «Спартака» против ЦСКА в Кубке России: «В дерби нет фаворитов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов оценил шансы «Спартак» на победу в финале Пути регионов FONBET Кубка России против ЦСКА.

— Какие перспективы у «Спартака» в матче против ЦСКА в Кубке России?

— Шансы есть и у одних, и у других. В дерби так всегда. В дерби нет фаворитов. «Спартак» показал хороший матч.

— Как вы оцените игру Хлусевича?

— Хороший парень. Похудел на 3,5 кг. Видите какой стройненький бегает. Он привел себя в порядок.

Игра между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 6 мая «Лукойл Арене». Начало матча — в 18.00 по московскому времени.

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Станислав Черчесов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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