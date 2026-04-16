«Спартак» опубликовал график продажи билетов на дерби с ЦСКА

6 мая красно-белые примут армейцев в финальном матче Пути регионов Кубка России. «Спартак» на своем официальном сайте опубликовал график продажи билетов на эту игру.

Он разбит на четыре этапа. На 1-м с 20 по 22 апреля приоритет будут иметь владельцы сезонных абонементов. На 2-м (23 апреля) — те, кто посетил более пяти домашних встреч команды в сезоне-205/26. На 3-м (24 апреля) — те, кто посетил игры 25-го и 26-го туров РПЛ с «Ахматом» и «Краснодаром».

С 25 апреля начнутся свободные продажи, сообщает пресс-служба «Спартака».