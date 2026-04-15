Мажич заявил, что Чистяков должен был удалить Денисова в матче Кубка России против «Зенита»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что защитник «Спартака» Даниил Денисов должен был получить удаление после фола на полузащитнике «Зенита» Андрее Мостовом в матче второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Игра проходила 8 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась победой красно-белых (0:0, пенальти — 7:6). На 57-й минуте Денисов во время борьбы ударил Мостового локтем по лицу, до этого, на 34-й минуте, футболист «Спартака» получил предупреждение. Главным арбитром матча был Артем Чистяков.

«Инцидент случился там, где мяч находится не в этой зоне. Пас игрока был назад, два футболиста боролись за позицию. Здесь Артем (Чистяков) не видел, как происходит этот контакт. Он видел, как игрок «Зенита» упал. Они борются за позицию, и судья дал это нарушение на ощущениях. В этом эпизоде Денисов использовал локоть в лицо. Здесь должна быть вторая желтая карточка и удаление игрока», — приводит matchtv.ru слова Мажича.

Ранее руководитель департамента судейства отметил, что арбитр Чистяков верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в конце первого тайма матча Кубка России против «Спартака».

«Зенит» завершил борьбу в турнире. «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с ЦСКА.

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