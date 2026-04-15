Мажич поддержал решение Чистякова назначить пенальти в ворота «Зенита» в кубковом матче со «Спартаком»

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Артем Чистяков верно назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче второго этапа 1/2 финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Спартака».

Игра проходила 8 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась победой красно-белых (0:0, пенальти — 7:6). В конце первого тайма Чистяков после видеопросмотра назначил 11-метровый за нарушение полузащитника сине-бело-голубых Луиса Энрике на Эсекьеле Барко. Спартаковец не сумел реализовать пенальти.

«Луис Энрике потерял контроль мяча, между ними была дистанция. Я могу сказать, что у них был физический контакт для борьбы за позицию. После этого мяч приходит в зону Барко, можно контролировать и обработать очень просто. Луис Энрике использовал руки, они у него были внизу, ударил пальцами в лицо Барко. Для меня это фол по неосторожности. Это было правильное ВАР-вмешательство и приглашение к монитору. Рука шла снизу вверх, не было борьбы между ними», — цитирует Мажича matchtv.ru.

«Зенит» выбыл из Кубка России. «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с ЦСКА.

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