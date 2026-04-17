КДК оштрафовал «Зенит» и «Спартак» суммарно на 510 тысяч рублей за поведение болельщиков в Кубке России

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС наложил на «Зенит» и «Спартак» денежные штрафы за поведение болельщиков во время матча второго этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Игра проходила 8 апреля в Санкт-Петербурге и завершилась победой красно-белых (0:0, пенальти — 7:6). По окончании матча фанаты сине-бело-голубых забросали игроков «Спартака» бутылками, одна из которых попала в голову форварду московской команды Манфреду Угальде.

«Зенит» оштрафован на 80 тысяч рублей за использование болельщиками пиротехники и на 300 тысяч рублей — за бросание предметов в игрока соперника. «Спартак» наказан на 30 тысяч рублей за пиротехнику и на 100 тысяч рублей — за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений.

«Зенит» завершил борьбу в Кубке России, а «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с ЦСКА.

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