Некрасов назвал победу в Кубке России целью «Спартака» на конец сезона

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цель команды на концовку сезона.

«Победа в Кубке России — одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу», — цитирует Некрасова ТАСС.

6 мая красно-белые дома сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России. В случае победы «Спартак» встретится с сильнейшим из пары финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 45 очками занимает пятое место.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max