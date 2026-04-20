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20 апреля, 12:50

Некрасов назвал победу в Кубке России целью «Спартака» на конец сезона

Сергей Ярошенко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цель команды на концовку сезона.

«Победа в Кубке России — одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу», — цитирует Некрасова ТАСС.

6 мая красно-белые дома сыграют с ЦСКА в финале Пути регионов FONBET Кубка России. В случае победы «Спартак» встретится с сильнейшим из пары финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и московским «Динамо».

В турнирной таблице РПЛ «Спартак» с 45 очками занимает пятое место.

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Футбол
ФК Спартак (Москва)
Сергей Некрасов
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