Хавбек ЦСКА Кармо: «Игра со «Спартаком» — это классика»

Полузащитник ЦСКА Энрике Кармо оценил важность матча со «Спартаком» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Игра пройдет 6 мая.

— Как настроение после поражения от «Сочи»?

— Очень жестокое поражение у себя дома. Мы пытались перевернуть матч. Мы провели хороший второй тайм, заслужили забить хотя бы один гол. Но мы уже думаем об игре с «Крыльями», чтобы перевернуть ситуацию. Мы хотим завоевать три очка, чтобы вернуться к нашей победной серии.

— В Кубке России вы встречаетесь со «Спартаком». Насколько для вас это важный матч?

— Игра со «Спартаком» это всегда самый важный матч. Это классика. Мы готовимся, чтобы быть в полной боевой готовности. Будем делать все, чтобы пройти в Суперфинал. Но сейчас мы думаем о предстоящей игре с «Крыльями».